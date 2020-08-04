إعصار اسياس يصل إلى اليابسة في كارولينا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بوصول إعصار اسياس إلى اليابسة في ولاية كارولينا الشمالية.





وحذر مركز الأعاصير الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، من إعصار جديد، قد يشكل خطورة على بعض الولايات الأمريكية، أبرزها ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية، بعد مروره بجزر البهاما .





و حسب ما ذكرت " CNN" أن سكان ولاية فلوريدا بدأوا يشعر بآثار عاصفة قوية في طريقها إليهم، ومن المتوقع أن تصل إلى الساحل الشرقي صباح الغد، لتبدأ ضربه.





وفقا للتنبؤات التي أعلنها مركز الأعاصير في أمريكا أن العاصفة إسياس قد تتسبب في هياج مياه المحيط و أيضا تتسبب في هطول أمطار غزيرة من أسياس يمكن أن يؤدي إلى فيضانات مفاجئة قد تهدد الحياة في جزر البهاما وفيضانات على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة".

وبعد إطلاق التحذيرات من مركز الأعاصير اتجه المواطنون لاتخاذ كافة إجراءات الحماية لمنازلهم وممتلكاتهم ، مما أجبر السلطات على إغلاق مواقع فحوص فيروس كورونا ودفع الناس لتخزين السلع الأساسية في ظل مخاوف من استمرار الأمطار لساعات.