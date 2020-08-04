AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس تونس يتهم الإخوان بتسهيل الهجرة غير الشرعية.. وإشادات عربية بموسم الحج.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:54 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
سلطت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري. 

البداية من صحيفة البيان، حيث قال عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن الإمارات استطاعت بفضل الدعم اللامحدود من القيادة تجاوز حاجز الـــ 5 ملايين فحص مخبري للفيروس، وأن نسبة الشفاء من المرض ارتفعت إلى 90 %.

ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 157 حالة إصابة جديدة و 23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ومن السعودية، أشاد عدد من الدول والهيئات العربية والإسلامية بنجاح موسم الحج رغم الظروف الاستثنائية. وهنأت البحرين، السعودية على التنظيم الدقيق والمتميز لموسم حج هذا العام، وخصوصًا في ظل انتشار فيروس «كورونا»،

وفي سوريا، تصدّت الدفاعات الجوية السورية، مساء أمس الاثنين لـ "أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ومن الكويت، قال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشهد تحسنًا ملحوظًا بحمد الله وفضله.

وفي لبنان، قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، استقالته من منصبه، وفق ما أفاد مصدر في رئاسة الحكومة لوكالة "فرانس برس.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، شن الطيران الحربي «الإسرائيلي» غارات على أهداف تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة؛ بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مجددًا قرية زبوبا غربي جنين، واعتقلت 6 فلسطينيين في عصيرة الشمالية والخليل.

وفي تونس، اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، أطرافًا سياسية بالوقوف وراء تفاقم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية للبلاد باتجاه أوروبا، فيما بدأ رئيس الوزراء المكلف، هشام المشيشي، إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة الوزارية القادمة، إن كانت تكنوقراط أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها.

ودوليا، قال أنتون جيراشينكو نائب وزير الداخلية الأوكراني إن الشرطة اعتقلت رجلًا احتجز رهينة في بنك في العاصمة كييف.

ومن صحيفة الاتحاد، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجوب بيع تطبيق "تيك توك" قبل منتصف سبتمبر ليتمكن من مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة، مبديا موافقته على مفاوضات مايكروسوفت مع الشركة المالكة للتطبيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة وصواريخ حوثية تستهدف السعودية.. وإعلان إقامة موسم الحج.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

فوضى وعنف بين ميليشيات السراج في ليبيا.. زيادة كبيرة في إصابات كورونا بالعالم.. أبرز ما تناولته الصحف الاماراتية

مسبار الأمل الإماراتي يبدأ رحلته للمريخ.. وضربة قاصمة للنهضة في تونس.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

إطلاق مسبار الأمل في رحلته إلى المريخ.. العاهل السعودي يدخل المستشفى.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

صحف الإمارات .. تدريبات بحرية مصرية فرنسية.. إصابة مدير مستشفى مصري بـ كورونا للمرة الثانية.. والأردن يوجه صفعة للإخوان الإرهابية

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالات للاطمئنان على صحة خادم الحرمين.. أكثر من 16 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وروحاني يتوقع استمرار تفشي الفيروس في إيران حتى 2021.. أبرز عناوين صحف السعودية اليوم

ترشيحاتنا

هل ينتهي عقد الإيجار بموت المستأجر ويحق للمؤجر التصرف الكامل؟.. قانوني يجيب

بعد تناول أكلات عيد الأضحى .. 5 حيل للتخلص من عسر الهضم والتلبك المعوي

بـ كاش مايوه شفاف.. رشا مهدي تخضع لـ جلسة تصوير على البحر

اليوم.. استئناف حجز شقق متوسطي الدخل بمقدم يبدأ من 40 ألف جنيه.. تفاصيل

أنت حبي الأبدي.. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

رانيا محمود ياسين تظهر من كواليس فلانتينو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

أمام أبنائه.. رجل يضرم النيران في زوجته بالجزائر

بعد صورها على الشاطئ.. زينة عاشور توجه رسالة لابنتها كنزي عمرو دياب