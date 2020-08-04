رئيس تونس يتهم الإخوان بتسهيل الهجرة غير الشرعية.. وإشادات عربية بموسم الحج.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، حيث قال عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن الإمارات استطاعت بفضل الدعم اللامحدود من القيادة تجاوز حاجز الـــ 5 ملايين فحص مخبري للفيروس، وأن نسبة الشفاء من المرض ارتفعت إلى 90 %.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 157 حالة إصابة جديدة و 23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





ومن السعودية، أشاد عدد من الدول والهيئات العربية والإسلامية بنجاح موسم الحج رغم الظروف الاستثنائية. وهنأت البحرين، السعودية على التنظيم الدقيق والمتميز لموسم حج هذا العام، وخصوصًا في ظل انتشار فيروس «كورونا»،





وفي سوريا، تصدّت الدفاعات الجوية السورية، مساء أمس الاثنين لـ "أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".





ومن الكويت، قال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشهد تحسنًا ملحوظًا بحمد الله وفضله.





وفي لبنان، قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، استقالته من منصبه، وفق ما أفاد مصدر في رئاسة الحكومة لوكالة "فرانس برس.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، شن الطيران الحربي «الإسرائيلي» غارات على أهداف تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة؛ بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مجددًا قرية زبوبا غربي جنين، واعتقلت 6 فلسطينيين في عصيرة الشمالية والخليل.





وفي تونس، اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، أطرافًا سياسية بالوقوف وراء تفاقم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية للبلاد باتجاه أوروبا، فيما بدأ رئيس الوزراء المكلف، هشام المشيشي، إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة الوزارية القادمة، إن كانت تكنوقراط أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها.





ودوليا، قال أنتون جيراشينكو نائب وزير الداخلية الأوكراني إن الشرطة اعتقلت رجلًا احتجز رهينة في بنك في العاصمة كييف.





ومن صحيفة الاتحاد، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجوب بيع تطبيق "تيك توك" قبل منتصف سبتمبر ليتمكن من مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة، مبديا موافقته على مفاوضات مايكروسوفت مع الشركة المالكة للتطبيق.