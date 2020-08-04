AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تسجيل عدة وفيات.. الداخلية الموريتانية تحذر المواطنين من خطورة السيول

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:32 ص
الداخلية الموريتانية
الداخلية الموريتانية
Advertisements
أ ش أ
حذرت وزارة الداخلية الموريتانية من خطورة السيول التي تشهدها أغلب المحافظات حاليًا، والتي أدت إلى تسجيل عدة وفيات خلال الأيام الماضية، كان آخرها لـ 4 شبان غرقًا في يوم واحد.

ودعت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، اليوم الثلاثاء - المواطنين، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من البرك والمستنقعات ومجاري الأودية في هذه الفترة التي تتسم بهطول الأمطار.

كما طالبت الوزارة، باتخاذ تدابير احترازية؛ لتجنب التعرض لمخاطر السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى تسجيل العديد من الوفيات بسبب حوادث الغرق في عدة محافظات من البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

أخبار التوك شو.. الري: ملء سد النهضة بقرار أحادي يتعارض مع إعلان المبادئ.. وائل الفشنى يكذب حسن شاكوش

القاتل الصامت.. تعرف على أول أعراض مرض السكر

سونى تصدم أصحاب أجهزة PlayStation 4 بهذا القرار

قصف إسرائيلي يقتل 15 من ميليشيات إيران في سوريا

أخبار الفن.. رانيا يوسف بـ المايوه.. دينا الشربيني بـ البكيني مع عمرو دياب.. سيارة حمو بيكا أمام قسم شرطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

أمام أبنائه.. رجل يضرم النيران في زوجته بالجزائر

بعد صورها على الشاطئ.. زينة عاشور توجه رسالة لابنتها كنزي عمرو دياب