وزير الدفاع اليمني: ميليشيا الحوثي تهدف لزعزعة أمن المنطقة وتهديد المصالح العالمية

أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، أن أبناء الشعب اليمني وقواته المسلحة، ماضون في معركة تحرير العاصمة صنعاء وكل المناطق والمدن اليمنية، مهما كانت التضحيات.





وأوضح- خلال زيارته، رفقة محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، وعدد من مدراء دوائر وزارة الدفاع، لمقر قيادة قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية بمحافظة مأرب- "عازمون على إنهاء التمرد والانقلاب الحوثي التي تعيث في الأرض الفساد وترتكب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين خدمة لمشاريع إيرانية خبيثة تستهدف تصدير الفوضى والخراب إلى المنطقة، وتحويل اليمن إلى منصة لزعزعة الأمن في المنطقة، وتهديد المصالح العالمية، ولكن اليمن ستظل عصية على مشروع الحوثي والأطماع الإيرانية"، وفقا لو كالة الأنباء اليمنية.



