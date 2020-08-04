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فن

يجعل أيامك سعادة وصحة.. أحلام الشامسي تهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:35 ص
أحلام الشامسي - تركي
أحلام الشامسي - تركي آل الشيخ
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سعيد فراج
هنأت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد ميلاده الـ39، الذي احتفل به أمس الإثنين. 

وكتبت، أحلام الشامسي، تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وجهتها لـ تركي آل الشيخ، قالت فيها: «كل عام وانت بالف خير معاليك، وجعل ايامك سعاده وصحه وفرح يا أبو ناصر؛ لانك تستحقها». 

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد نُقل إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث كان يعاني من صعوبة فى التنفس، وعدم انتظام في دقات القلب.

وتعرض تركى آل الشيخ، لحالة إغماء فى الطائرة، وبمجرد وصوله الي نيويورك، تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والذي كان يعالج فيه، يناير الماضي؛ بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.

كل عام وانت بالف خير معاليك و جعل ايامك سعاده وصحه وفرح يا بوناصر لانك تستحقها 🙏🏻🎂🎁 https://t.co/Kov4cMaOHE
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