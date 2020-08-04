حدث ليلا.. نتيجة الثانوية العامة 2020.. وفاة نائب الشرقية.. السودان يطالب بحسم مفاوضات سد النهضة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، نستعرضها على النحو التالي:





استؤنفت المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي ورئاسة جنوب إفريقيا وبمشاركة وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا.



نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم اعلان أسماء اوائل الثانوية العامة ومجاميعهم على رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم.





نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط .. و3 رسائل عاجلة من التعليم للطلاب قبل إعلانها وجهت وزارة التربية والتعليم 3 رسائل مهمة لجميع لجميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.





أرادت امرأة جزائرية الذهاب إلى بيت أهلها لزيارتهم؛ فسكب زوجها البنزين على جسدها، وأشعل فيه النيران ؛ لاعتراضه على خروجها.





أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بوصول إعصار اسياس إلى اليابسة في ولاية كارولينا الشمالية.





يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.





جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، طلبه بفتح المدارس، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "افتحوا المدارس".





توفي النائب سعيد العبودي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، منذ قليل؛ متأثرا بإصابته بأزمة قلبية.





انتشرت خلال الفترة الاخيرة- مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا- أنباء، عن صراع بين ريال مدريد وبرشلونة؛ للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي ماتيو جندوزي نجم خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي .





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم





أعلن وزير الحرب في حكومة الإحتلال الإسرائيلي عن استمرار الاستنفار العالي لقوات الجيش، وخاصة في المنطقة الشمالية.





كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة داخل مقر النادي في ميت عقبة.





قرر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطى عقد مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم استعدادا للمشاركة في الموسم الجديد من مسابقة دورى القسم الرابع .





وقع شجار فوضوي بين راكبين بريطانيين على متن طائرة منطلقة من أمستردام إلى إيبيزا بعد رفضهما ارتداء أقنعة الوجه.





أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، اليوم، تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.





غادر علي فرج حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا معسكر الفريق المقام بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





تصدر هاشتاج الثانوية العامه موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ عقب إعلان طارق شوقى وزير التربيه والتعليم اعتماد النتيجة، اليوم الثلاثاء.





كشف تقرير أممي جديد، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة كوريا الشمالية في تطوير برنامج الأسلحة النووية، دون توقف.





رغم تصدق جميع جيرانه عليه بالطعام واللباس؛ لاعتقادهم بحاجته الشديدة، إلا أن وفاة متسول سوري، كشفت عن أنه كان نائمًا على كنز، بل وجيرانه هم الفقراء إلى جانبه، وقد داهمه الموت قبل أن ينفق ما عاش يجمعه طوال 70 عامًا من عمره.





ذكرت مصادر سورية، اليوم، أنه تم العثور على جندي من القوات التركية، مقتولا، في منطق رأس العين، بريف الحسكة، شمال غرب الأراضي السورية.