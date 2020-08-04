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فن

أخبار الفن.. إصابة أمل عرفة بـ كورونا.. لقطة رومانسية بين ريهام عبد الغفور وزوجها على الشاطئ.. رشا مهدي تخضع لـ جلسة تصوير على البحر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:30 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها على النحو التالي:

نشرت الفنانة رشا مهدي، عدة صور لها، عبر حسابها بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها بـ الكاش مايوه، على أحد الشواطئ. 

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة لها عبر حسابها بتطبيق الصور "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، وتستمتع بلحظات رومانسية مع زوجها، شريف الشوبكي. 

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور لسيارة مغني المهرجانات حمو بيكا، متهشمة داخل إحدى القرى بالساحل الشمالي، ترصد لقطات من الحادث، بعد تصادمها مع عدد آخر من السيارات، وتباشر الشرطة التحقيقات في الحادث خلال الوقت الحالي. 

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