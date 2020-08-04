مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء، 4-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، لبطولة الدوري السعودي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:
الدوري السعودي
الفتح X الفيحاء - 06:00 مساءً - KSA Sports 1 HD
أبها X الاتحاد - 06:15 مساءً - KSA Sports 2 HD
الرائد X ضمك - 06:25 مساءً - KSA Sports 3 HD
الفيصلي X التعاون - 07:45 مساءً - KSA Sports 4 HD
الأهلي X الحزم - 08:15 مساءً - KSA Sports 1 HD
دوري البطولة الإنجليزية
برينتفورد X فولهام - 08:45 مساءً - beIN Sports HD 2