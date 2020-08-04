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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:27 ص
عمر السومة نجم الأهلي
عمر السومة نجم الأهلي السعودي
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إسراء أشرف
تقام اليوم، الثلاثاء، 4-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، لبطولة الدوري السعودي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. 


ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

الدوري السعودي

الفتح X  الفيحاء  - 06:00 مساءً - KSA Sports 1 HD
أبها الاتحاد - 06:15 مساءً - KSA Sports 2 HD
الرائد ضمك - 06:25 مساءً - KSA Sports 3 HD
الفيصلي التعاون 07:45 مساءً - KSA Sports 4 HD
الأهلي الحزم  08:15 مساءً - KSA Sports 1 HD

دوري البطولة الإنجليزية

برينتفورد X  فولهام 08:45 مساءً - beIN Sports HD 2
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