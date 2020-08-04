استغلال الفقراء في النصب.. نائب يحذر من جمع تبرعات من المواطنين عبر السوشيال ميديا

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال الفقراء والنصب عليهم من خلال جمع تبرعات بدعوى توجيهها للمحتاجين، لكنها تستولى عليها، عبر شركات وهمية أو عن طريق إعلانات على قنوات بير سلم.





وأوضح أنه تحول النصب بالاستعطاف والتسول من الشوارع والميادين، ليواكب التطور التكنولوجي وينتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعى، لتظهر صفحات تجمع تبرعات لحالات طبية وإنسانية، وتعمل على طلب الاستعطاف من خلال الكلمات المؤثرة التى تربح وتحقق معدلات مشاهدة ومشاركة عالية فى ذلك "الواقع الافتراضى"، ويتمكن القائمون عليها من جمع آلاف الجنيهات، من المواطنين الضحايا.



