لتطويرها وإنقاذها من التعثر.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة مصانع القطاع العام

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن البنك المركزي المصري أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري تجاوزت قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرارات حاسمة وسريعة اتخذها البنك المركزي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا حتى الآن، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لهذه الكيانات حتى تستطيع التغلب على الأزمة، وأصبحت هذه القرارات بمثابة طوق النجاة لتقليل حجم الخسائر المتوقع.









وأوضح خالد مشهور أن مبادرات البنك وسياساته النقدية فى خفض أسعار الفائدة وتوفير سيولة نقدية 50 مليار جنيه بفائدة 8% من المبادرات الإيجابية وغير المسبوقة استفاد بها عدد كبير جدًا من القطاعات خلال الفترة الماضية.









وأضاف أن اهتمام الحكومة بعملية التصنيع تبلورت في المبادرات التي نفذتها لإنقاذ المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن هذه المصانع متوقفة بسبب ديون بنكية متراكمة عليها، بالإضافة إلى وجود قضايا مرفوعة عليها في المحاكم الاقتصادية أو العادية، سواء من جانب الحكومة أو البنوك أو من أصحاب الشركات الذين يحرروا قضايا لمعرفة أصل الدين والمديونية مع البنوك.







