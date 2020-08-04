لتفادي وقوع الحوادث.. برلماني يطالب بتوفير طرق مخصصة للدراجات في مصر

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، باهتمام الدولة بصحة المواطنين، وتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين باستخدام الدراجات منذ عام 2014، وإطلاق وزارة الشباب والرياضة مبادرة "دراجتك صحتك" في مرحلتيها الأولى والثانية والتي توفر من خلالها الوزارة الدراجات الهوائية بأسعار مدعمة لتشجيع المواطنين على شرائها والإقبال عليها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في المجتمع.





وأوضح "متولي" أن عديد من دول العالم تعتمد على استخدام الدراجات أكثر من السيارات، نظرا للعديد من الفوائد التي تحققها، وعلى رأسها حل أزمة الزحام المروري والإقبال والتكدس على المواصلات العامة التي تشهده البلاد بشكل يومي، كما أنها وسيلة سهلة الاستخدام ورياضية أكثر من ركوب سيارة أو المواصلات.



