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برلمان

لتفادي وقوع الحوادث.. برلماني يطالب بتوفير طرق مخصصة للدراجات في مصر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:34 ص
درجتك صحتك
درجتك صحتك
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فريدة محمد
أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، باهتمام الدولة بصحة المواطنين، وتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين باستخدام الدراجات منذ عام 2014، وإطلاق وزارة الشباب والرياضة مبادرة "دراجتك صحتك"  في مرحلتيها الأولى والثانية والتي توفر من خلالها الوزارة الدراجات الهوائية بأسعار مدعمة لتشجيع المواطنين على شرائها والإقبال عليها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في المجتمع.

وأوضح "متولي" أن عديد من دول العالم تعتمد على استخدام الدراجات أكثر من السيارات، نظرا للعديد من الفوائد التي تحققها، وعلى رأسها حل أزمة الزحام المروري والإقبال والتكدس على المواصلات العامة التي تشهده البلاد بشكل يومي، كما أنها وسيلة سهلة الاستخدام ورياضية أكثر من ركوب سيارة أو المواصلات.

وأضاف أن اعتماد فئة كبيرة من المواطنين على الدراجات سيخفض كثيرًا من تكاليف وقود السيارات وسيعود بالنفع على البيئة والتقليل من نسبة حوادث الطرق، إلى جانب تسهيل المواصلات بالنسبة للأشخاص التى لا تستطيع ركوب الدراجات من كبار السن، وغيرها من المميزات الهائلة التى سيوفرها انتشار الفكرة بجانب السيارات التى يمكن أن نستخدمها فى المسافات البعيدة، مطالبا بتوفير الطرق المخصصة للدراجات في مصر، منعًا لوقوع الحوادث والكوارث أثناء السير بها في الشوارع والطرقات.
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