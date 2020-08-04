AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وسط إجراءات احترازية.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية اللجان لأداء امتحان مادة الصرف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد أحمد- احمد بيسو
واصل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام، حيث أدى الطلاب اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة الصرف، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


ورصدت عدسة «صدى البلد» إجراءات التعقيم الاحترازية للحد من كورونا ، حيث تولى القائمون على اللجان، إجراءات التعقيم للطلاب والطالبات، فتم قياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي قبل الدخول والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية.


يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.


اقرأ أيضا : 

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.


ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويتة 
وسط إجراءات احترازية.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية اللجان لأداء امتحان مادة الصرف
وسط إجراءات احترازية.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية اللجان لأداء امتحان مادة الصرف
وسط إجراءات احترازية.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية اللجان لأداء امتحان مادة الصرف
وسط إجراءات احترازية.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية اللجان لأداء امتحان مادة الصرف
وسط إجراءات احترازية.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية اللجان لأداء امتحان مادة الصرف
وسط إجراءات احترازية.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية اللجان لأداء امتحان مادة الصرف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان الحديث

اليوم.. طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأحياء

وسط إجراءات احترازية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان الأحياء..فيديووصور

لأداء امتحان التوحيد.. دخول طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية إلى اللجان "فيديو"

بإجراءات احترازية.. شاهد لحظة دخول طالبات الثانوية الأزهرية للامتحانات بالخصوص..فيديو وصور

إجراءات التعقيم لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية.. فيديو

ترشيحاتنا

قلب الأم.. مسنة أوكرانية تحفر نفقًا بمفردها لتهريب نجلها من السجن.. شاهد

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

وفاة نائب الشرقية سعيد العبودي إثر أزمة قلبية

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 في العاشرة والنصف صباحا

حصلت على العضوية الدائمة بمجلس اللوردات البريطاني.. من هي نعمت شفيق؟

بعد صورها على الشاطئ.. زينة عاشور توجه رسالة لابنتها كنزي عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تأخر الأوردر.. زبون يطلق النار على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير.. تفاصيل

قلب الأم.. مسنة أوكرانية تحفر نفقًا بمفردها لتهريب نجلها من السجن.. شاهد

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام