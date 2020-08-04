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اقتصاد

باستثمارات 5 مليارات جنيه..اعرف موعد انتهاء تنفيذ محور ترعة الزمر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:24 ص
جانب من الأعمال التنفيذية
جانب من الأعمال التنفيذية لمحور ترعة الزمر
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آمنة عبدالعظيم
كشف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بـــ وزارة الإسكان عن أهم مشروعات الطرق التى ينفذها الجهاز خلال العام المالى الحالى 2020 - 2021.

وأوضح نصار فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الجهاز ينفذ حوالى 15 مشروع وتصل إجمالى استثماراتها لأكثر من 9 مليارات جنيه.


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وتابع رئيس الجهاز، أنه على رأس مشروعات الطرق العام الجارى مشروع محور ترعة الزمر الحر بمحافظة الجيزة، وبطول 12 كيلو متر بالإضافة إلى محاور الخدمة، بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه ومن المتوقع أن ينتهى تنفيذها بالكامل خلال عامين وينتهي في يونيو 2022.


وقال المهندس عمرو عبد الهادى مدير الإدارة الفنية للجهاز، إن من بين المشروعات مشروع طريق أبو الروس مطوبس فوه بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، ويشمل المشروع 10 أعمال لكبارى بالمناطق الثلاثة.

وأضاف عبدالهادى لـــ"صدى البلد"، أن من بين المشروعات طريق الرياض - سيدى سالم بطول يتجاوز 31 كيلو متر باستثمارات حوالى 500 مليون جنيه.

وتابع أنه سيتم كذلك تنفيذ مشروع المرحلة الثانية والثالثة من محور منفلوط - الداخلة بطول 250 كيلو متر، باستثمارات 2.5 مليار جنيه تقريبا.

كما يتم تنفيذ مشروع الطريق الإقليمي الشرقي حول أسوان بطول 23 كيلومتر و باستثمارات تصل إلى 473 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاؤه فى ديسمبر 2021.
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