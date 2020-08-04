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اقتصاد

فنزويلا تصدر 388 ألف برميل من الخام والوقود في يوليو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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رويترز

أفادت بيانات من Refinitiv وبيانات داخلية من شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA بأن فنزويلا صدرت حوالي 388 ألف برميل من الخام والوقود في يوليو ، أي دون تغير تقريبا عن الشهر السابق وهي أدني مستوياتها منذ العام 1943 إذ لا تزال


عقوبات أميركية على الشركة التي تديرها الدولة تحد من المبيعات.


وكثفت واشنطن الضغط هذا العام على عملاء PDVSA وشركائها التجاريين وشركات الشحن بهدف وقف إعادة بيع النفط


الفنزويلي والتصدي للجهود الرامية إلى إخفاء أو تغيير بلد المنشأ.


وبحسب البيانات، جرى شحن 20 شحنة في المجمل من الخام والمنتجات المكررة من البلد العضو بأوبك خلال الشهر الماضي، إذ عادت الهند لتتصدر قائمة المستوردين بثلث إجمالي الصادرات.


وأظهرت البيانات أن فنزويلا صدرت أيضا 88 ألفا و65 برميلا إلى أوروبا و85 ألفا و260 برميلا إلى كوبا.


ووفقا لمصادر مطلعة على عمليات الشركة لرويترز، فإن جميع مصافي PDVSA خارج الخدمة منذ أواخر يوليو .

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