فيروس كورونا يفتك بـ 22 طبيبا في ولاية فنزويلية

أفاد الدكتور دانييلا بارا، رئيس كلية الأطباء في زوليا، بأن 22 طبيبًا توفوا بسبب فيروس كوفيد 19 في الولاية الواقعة بشمال غرب فنزويلا، وفق ما ذكرت شبكة CNN.









وفي حديث مع شبكة "سي إن إن"، من عاصمة الولاية ماراكايبو، قال بارا: "أمام أعين الجميع، يدفع الطاقم الطبي الثمن الأعلى بسبب الوباء".









وأضاف بارا أن كلية الأطباء قدمت تدابير موصى بها لكل من مجلس مدينة ماراكايبو وحاكم زوليا لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الأطباء في الخط الأمامي ضد Covid-19.











ذكر بارا: "أوصينا بتقليل فترة العمل بالمستشفيات من 12 ساعة إلى ثماني ساعات ، وذلك لتقليل تعرض أطبائنا للفيروس، وشراء المزيد من معدات الوقاية الشخصية".











تقع زوليا بالقرب من حدود كولومبيا، وهي ثاني أكثر الولايات تضررًا، حيث تم الإبلاغ عن 3421 حالة إصابة.







