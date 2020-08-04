AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل صحة القليوبية يطمئن على الخدمات الطبية بالمستشفيات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أجرى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية ، جولات تفتيشية صباحية و مسائية لتجوب أنحاء المحافظة للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمة الصحية للمرضى.

وشملت جولة الطباخ المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية يرافقه الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى والدكتورة سعاد حتاتة وكيل المديرية والدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي والدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات والدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة مفيدة رجاء مدير إدارة الأمراض الصدرية والدكتورة إبتسام طارف مدير إدارة الحميات والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطواريء.
واطئمن الطباخ خلال جولاته على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية وتفعيل كافه اشكال الرقابة وتكثيف المرور الدوري في فتره النوبتجية والسهر وتوفير عدد كاف من الاطقم الطبيه والتعاون الكامل مع الطواقم الطبيه على مدار 24 ساعه والتواصل الدائم بغرف الأزمات.

وقال وكيل وزارة الصحة، انه تحويل المقصرين و غير الملتزمين بالنوبتجيات إلى الشئون القانونية مع التعليمات المشددة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أثناء فترة رفع درجة الاستعداد تزامنًا مع الواجب الوطني الذي يؤديه أطقم الرعاية الصحية في مصر.

وكانت مديرية الصحة بالقليوبية قد اعلنت حالة الاستنفار ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة أثناء فترة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات مع استمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة

تعيين سعاد حتاتة وكيلا لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية

الكشف على 5467 مواطنًا ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة في القليوبية

الكشف على 6830 مواطنا فى مبادرة الأمراض المزمنة بالقليوبية

أول أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على توافر الأدوية بالمستشفيات.. صور

إحالة 7 أطباء وممرضين للتحقيق بسبب الغياب في المنوفية

ترشيحاتنا

اليوم.. استئناف حجز شقق متوسطي الدخل بمقدم يبدأ من 40 ألف جنيه.. تفاصيل

شاهد.. ميدان التحرير يستعيد وجهه الحضاري وخطط تطوير عدة ميادين

وزير التعليم يعقد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.. بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة| موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة بنادي الزمالك.. وبيومي فؤاد: بتهاجم بسبب الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة

أسعار ومواصفات السيارة سيتروين citroën c4 2020 .. صور

بسبب تأخر الأوردر.. زبون يطلق النار على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير.. تفاصيل