وكيل صحة القليوبية يطمئن على الخدمات الطبية بالمستشفيات

أجرى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية ، جولات تفتيشية صباحية و مسائية لتجوب أنحاء المحافظة للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمة الصحية للمرضى.







وقال وكيل وزارة الصحة، انه تحويل المقصرين و غير الملتزمين بالنوبتجيات إلى الشئون القانونية مع التعليمات المشددة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أثناء فترة رفع درجة الاستعداد تزامنًا مع الواجب الوطني الذي يؤديه أطقم الرعاية الصحية في مصر.



وكانت مديرية الصحة بالقليوبية قد اعلنت حالة الاستنفار ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة أثناء فترة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات مع استمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



وشملت جولة الطباخ المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية يرافقه الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى والدكتورة سعاد حتاتة وكيل المديرية والدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي والدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات والدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة مفيدة رجاء مدير إدارة الأمراض الصدرية والدكتورة إبتسام طارف مدير إدارة الحميات والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطواريء.واطئمن الطباخ خلال جولاته على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية وتفعيل كافه اشكال الرقابة وتكثيف المرور الدوري في فتره النوبتجية والسهر وتوفير عدد كاف من الاطقم الطبيه والتعاون الكامل مع الطواقم الطبيه على مدار 24 ساعه والتواصل الدائم بغرف الأزمات.