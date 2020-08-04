شاهد.. ميدان التحرير يستعيد وجهه الحضاري وخطط تطوير عدة ميادين

قالت هايدى شلبى، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المبانى والمناطق الأثرية، إن ميدان التحرير تم التدخل فيه على مستويين، لافتة إلى أن المستوى الأول يخص الوجهات المطلة على الميدان بالكامل.









وأضافت هايدى شلبى، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية DMC، أنه تمت إزالة التعديات على مستوى الدور الأرضى من المحلات.









وأشارت مدير الإدارة العامة للحفاظ على المبانى والمناطق الأثرية، إلى أنه تم ترميم الأجزاء المفقودة من المبانى بصفة عامة وإرجاع المبانى للشكل الأصلى، وذلك بهدف تجديد المبانى ذات القيمة المتميزة.









وأوضحت مدير الإدارة العامة للحفاظ على المبانى والمناطق الأثرية، أن المستوى الثانى يختص بالتصميم العمرانى للميدان، وعمل النافورة والاهتمام بزراعة المناظر الطبيعية الجميلة، مؤكدة أن محافظة القاهرة هى التي ساهمت بكل مستويات المشروع.







