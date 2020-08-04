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اقتصاد

إزالة فورية لدور مخالف أصر مالكه على استكماله رغم إيقاف الأعمال بمدينة الشروق

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:11 ص
ازالة دور مخالف فى
ازالة دور مخالف فى الشروق
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لدور سطح مخالف بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير، رغم تحذير صاحبه أثناء المخالفة وإيقاف تلك الأعمال، ولكنه أصر واستكمل مخالفته، الأمر الذى لاقى رد فعل فورى وإزالة للأعمال التي تم تنفيذها، وذلك  فى إطار التصدي لأعمال البناء المخالف بكل حسم وقوة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.  

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وقال رئيس الجهاز: إن المخالفة تمثلت فى تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكنى، والمبنى كائن بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة.

تابع " اللجنة تمكنت من إزالة الأعمال المخالفة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض" .

كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضي بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة، حيث ستتم إزالتها على الفور، مشيرًا إلى استمرار تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذة قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 مع اتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها بأى حال من الأحوال .
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