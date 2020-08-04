إزالة فورية لدور مخالف أصر مالكه على استكماله رغم إيقاف الأعمال بمدينة الشروق





وقال رئيس الجهاز: إن المخالفة تمثلت فى تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكنى، والمبنى كائن بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة. اقرا أيضا ... بطاقة إجمالية 500 م. ف. أ.. الإسكان: جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة وقال رئيس الجهاز: إن المخالفة تمثلت فى تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكنى، والمبنى كائن بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة.





تابع " اللجنة تمكنت من إزالة الأعمال المخالفة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض" .



كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضي بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة، حيث ستتم إزالتها على الفور، مشيرًا إلى استمرار تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذة قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 مع اتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها بأى حال من الأحوال .