أشبه بـ"فقء العين"| سياسي كويتي: ضرب العلاقات مع مصر بفعل فاعل

استنكر الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عبد الله خالد الغانم، المحاولات الخبيثة التي تسعى لإفساد العلاقات المصرية الكويتية، لافتًا إلى أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك.





اقرأ أيضاً:-

كويتيون يتحدثون لـ صدى البلد: مصيرنا واحد.. الإخوان يلعبون بالنار لتمرير صفقة أردوغان المشبوهة.. علاقات البلدين متجذرة ولا مساس بها

وقف الطيران ومنع دخول البلاد.. تفاصيل 48 ساعة ساخنة بين مصر والكويت





وأوضح "الغانم"، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد، أن استهداف العلاقات الكويتية المصرية يتم بفعل فاعل لتعكير صفو العلاقات، مؤكدًا قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعبًا ودولةً لا سيما وقد اشترك مواطنو البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الزكية تضامنًا مع بعضهما البعض.





وحذر المحلل السياسي الكويتي، من انجرار الغيورين من مواطني الجانبين وتفاعلهم مع الحملة السلبية التي تستهدف العلاقات الثنائية للبلدين، مشددًا على ضرورة التحلي بالوعي وما يجب أن يفهمه المندفعون بدافع الوطنية أن أي ضرب للعلاقات المشتركة أشبه بـ"فقء العين" باليد.





وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن السلطات الكويتية سوف تراجع قرار وقف رحلات الطيران من مصر خلال الفترة القادمة، وذلك غداة إعلان حظر الرحلات من 31 دولة صنفتها "عالية الخطورة" من ناحية فيروس كورونا المستجد، ومن بينها مصر.





وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن سامح شكري، وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إذ "ناقشا الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما".





وأضاف بيان الخارجية المصرية أن "وزير خارجية الكويت أكد خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة".





وتابع البيان أن الوزيرين اتفقا على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين "لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلًا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين".