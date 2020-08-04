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يعيدنا للعصر الحجرى.. شاهد.. شابة قطرية تكشف تفاصيل اضطهاد نظام الدوحة لحقوق النساء

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:33 ص
نواف المعضايض، شابة
نواف المعضايض، شابة قطرية
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آيات أحمد
كشفت نواف المعضايض، شابة قطرية، تفاصيل اضطهاد نظام الدوحة لحقوق النساء، قائلة إن المرأة القطرية تحت عمر الـ25 سنة تحتاج لتصريح للخروج من البلاد ولا تستطيع السفر إلا بتصريح من ولى أمرها، مؤكدة أنه لا توجد أى حماية قانونية للمرأة والطفل المعنفين.


وأضافت الشابة القطرية، فى فيديو عرضه برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى لو لجأت المرأة لأى محامٍ لحمايتها من العنف لن يلتفلت إليها أحد، مشيرة إلى أن المرأة القطرية لا تستطيع أن تحجز أى فندق قبل أن تتم عمر الـ32 سنة.


وأكدت أنه لا يسمح للمرأة القطرية بالقيادة، إلا بتصريح من ولى الأمر، منوهة إلى أن المراة القطرية لا يسمح لها بالعمل فى جهات حكومية إلا بتصريح من ولى الأمر، مشيرة إلى أن التحكمات فى المرأة القطرية تعيدها للعصر للحجرى.
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