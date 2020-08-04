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أخبار العالم

وزير الصحة الياباني يلمح إلى إمكانية إعلان الطوارئ مجددا بسبب كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 ألمح وزير الصحة الياباني كاتو كاتسونوبو إلى إمكانية إعادة إعلان حالة الطواريء على مستوى الدولة في حالة تزايد عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال كاتو للصحفيين اليوم الثلاثاء - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن السلطات المحلية تتخذ إجراءات لاحتواء العدوى، لكن في حال ارتفاع عدد الحالات بسرعة على الرغم من هذه الجهود فإن الحكومة قد تعلن حالة الطواريء مجددا.

يشار إلى أن ولاية أوكيناوا أعلنت حالة الطواريء بها، في حين طلبت البلديات الأخرى من المواطنين تجنب الأنشطة غير الضرورية، وطالبت أصحاب الأعمال بتقليص ساعات العمل.

 
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