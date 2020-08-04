AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الفلبيني يمنع بلاده من المشاركة في التدريبات العسكرية ببحر الصين الجنوبي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 قال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا إن البلاد لن تشارك بعد الآن في التدريبات البحرية المشتركة في بحر الصين الجنوبي مع الدول الأخرى.

وأضاف لورينزانا -حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) اليوم /الثلاثاء/- أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أصدر القرار؛ لتخفيف حدة التوتر في الممر المائي المتنازع عليه، مؤكدا أن الرئيس أصدر قرارًا دائمًا بعدم مشاركة الفلبين في التدريبات البحرية في بحر الصين الجنوبي إلا في المياه الوطنية التي تقع على مسافة 12 ميلًا من الشواطئ الفلبينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن إلى جانب حلفاء آخرين مثل أستراليا أجروا تدريبات بحرية مشتركة مؤخرًا في بحر الصين الجنوبي عقب سياسة أمريكا الأخيرة فيما يخص النزاعات البحرية، مضيفة أن لورينزانا أوضح أنه إذا تم اعتبار أفعال دولة ما بأنها عدائية، ستنشب توترات جديدة، معربًا عن أمله في أن يتوخى كل الأطراف المشاركين في هذه التدريبات الحيطة والحذر حتى لا تكون هناك حسابات خاطئة من شأنها أن تعزز التوترات على نحو أكثر.

وأشار الرئيس الفلبيني في وقت سابق إلى أن تأكيد الحق السيادي للبلاد في بحر الفلبين الغربي الذي يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين ويعد جزءًا من بحر الصين الجنوبي سيؤدي إلى خوض حرب مع الصين.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها ستعتبر سعي الصين للحصول على موارد في بحر الصين الجنوبي أمرًا غير قانوني، في حين رفضت الصين ذلك واعتبرته اتهامًا غير مبرر.
Advertisements

ترشيحاتنا

ضعي الليمون في الميكروويف لدقائق لسبب سيدهشك

بث مباشر لوزير التعليم لاعتماد نتائج الثانوية العامة 2020 وأسماء الأوائل

أخبار الرياضة| موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة بنادي الزمالك.. وبيومي فؤاد: بتهاجم بسبب الأهلي

وزير التعليم يوضح تفاصيل نجاح امتحانات الثانوية العامة

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: لم أهرب من الأهلي.. وأرحب بارتداء قميص الزمالك

بسبب تأخر الأوردر.. زبون يطلق النار على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير.. تفاصيل

AdvertisementS

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

تراجع عالمي ومستقر محلي.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2020

وفاة النائب سعيد العبودي عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس إثر تعرضه لأزمة قلبية

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة ويهنئ الأوائل .. بعد قليل

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية إجبارية فى نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا

مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة

أسعار ومواصفات السيارة سيتروين citroën c4 2020 .. صور