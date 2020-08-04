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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 13 شابا وصرف 56 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسي مطروح 13 شابًا من، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من شهادات القيد المرتدة من مختلف المؤهلات " كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 41 شابًا من راغبي العمل.


وأوضح فريد سنوسي، مدير المديرية في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، بحسب بيان الثلاثاء، أن المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بها قامت بصرف 13 منحة مولود بـ29 ألف جنيه، و4 منح زواج ب 12 ألف جنيه، و5 منح وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى بـ 5 آلاف جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه 56 ألفًا منح رعاية اجتماعية وصحية لنحو 24 عاملا.


وتابع مدير المديرية أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تم التفتيش على 141 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.


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