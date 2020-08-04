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أخبار البلد

القوى العاملة: مصري يحصل على 113 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالرياض

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية، بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التسويق الزراعي بالرياض  بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصري "م.أ.م.أ"، بلغت إجماليها 27 ألفا و229 ريالا سعوديا، أى ما يوازى  113 ألف جنيه مصرى  تقريبا.


وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات  التسويق الزراعي بالرياض لتضرره من عدم صرف مستحقاته ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.


وقال : إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل لحصول المواطن علي مستحقاته لدى إحدى الشركات ، وبناءً على الحكم القضائي الصادر لصالحه بقيمة 67 ألفا و229 ريالا سعوديا ،وبمتابعة محكمة التنفيذ بالرياض تم إصدار الشيك رقم 92748  لصالح المواطن  بقيمة مستحقاته.



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