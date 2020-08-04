AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

إبراهيم عطيان يكتب: استمر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:33 م
صدى البلد
Advertisements
الأسود حيوانات اجتماعية تعيش في مجموعات مترابطة، تتمتع بمكانة كبيرة بين الضواري، ولا يُشترَط أن تأكل من صيدها فقط، بل يسرق الأسد فرائس الضواري الأخرى كالضّباع، والفهود، والكلاب البريّة لأنها بصفة عامة لا تنجح غالبًا في المحاولة الأولى للصيد، بل تفشل في ثلاثة أرباع محاولاتها تقريبًا،
ما يعني أنها لا تنجح في الظفر بالفريسة إلا في رُبع محاولاتها، وذلك خلافًا لما يعتقده البعض؛ بسبب الأفلام الوثائقية التي لا تركز سوى على نقل المحاولات الناجحة للمشاهد، بينما في الحقيقة تفشل الأسود في 75% من محاولاتها و تنجح في 25% منها فقط.
لكن ذلك الفشل المتكرر لا يمنعها من إعادة المحاولة وعدم الاستسلام واليأس، فرغم هذه النسبة الضئيلة التي تشاركها فيها معظم الضواري الأخرى التي منحها الله المقدرة على الصيد والمهارة في تعقب الفرائس كالنمور والفهود والضباع، إلا أنه يستحيل على اللّبؤة أو الأسد أن ييأس أو يتخلى عن محاولات المطاردة والصيد أويستسلم...

قد يكون الجوع سببًا رئيسيًا في هذا الإصرار وعدم إستسلام اللّبؤة أو الأسد، لكنه بالتأكيد لن يكون السبب الأوحد كما يمكن أن يظن البعض، إنما هو استيعاب الحيوانات غريزيًا للقانون الذي ينظم الحياة وتعمل به الطبيعة كلها، فتقوم بمواجهة عثراتها فطريًا وتكرار المحاولة لتستكمل دورة حياتها دون استسلام، والأمثلة كثيرة، فنصف بيض الأسماك تقريبًا يتم التهامه قبل الفقس، لكن ذلك لا يدعو الأسماك إلى الامتناع عن البيض وتوفير الجهد المبذول فيه، وكذلك نصف مواليد الدببة تموت غالبًا قبل البلوغ، كما أن سبعة وخمسين بالمائة من أشبال الفهد الصياد تموت، ويصل البعض بتلك النسبة إلى تسعين بالمائة بسبب الأمراض والأوبئة،
كما يتسبب الافتراس أيضًا بمقتلها من قِبل الضباع والنمور والأسود، لكنها رغم كل ذلك لا تتوانى عن إنجاب الصغار وحمايتها؛ لأنها كباقي الكائنات تستوعب القانون الإلهي الذي ينظم سير الحياة، والأمثلة في هذا الموضوع كثيرة ومتنوعة.
فمعظم أمطار العالم تهطل في البحار والمحيطات بعيدًا عن مناطق الزراعة، كما أن نسبة كبيرة من بذور النباتات تأكلها الطيور والعصافير قبل الحصاد أو وقت الزراعة،
وقد يتعلق الأمر بواحدة من أعظم المعجزات التي قلما يتصورها العقل البشري في واقع الأمر عندما ينجح حيوان منوي واحد من ضمن ملايين الحيوانات في تخصيب بويضة، ففي كل مرة يقطع هذه الرحلة الشاقة أكثر من خمسين مليون حيوان منوي يتنافسون فيما بينهم على أمل التلاحم والتخصيب، لكن الملايين من هذه الحيوانات المنوية لا تنجح في تخصيب البويضة، فذلك القانون المعروف بقانون الجهد المهدور، الذي يسري على الطبيعة كلها بلا استثناء دون اعتراض.

وحده الإنسان رغم تمييز الله سبحانه وتعالى له بالعقل مازال يرفض هذا القانون الطبيعي الكوني ويعتبر أن عدم نجاحه في المحاولة الأولى أو بعد بضع محاولات قليلة يجعل منه إنسانًا فاشلًا فيستسلم للفشل!!!
لكن الحقيقة هي أن: الفشل الوحيد هو التوقف عن المحاولة والاستسلام للفشل.
فالنجاح لا يعني أن تنجح من المحاولة الأولى بالضرورة، 
أو أن يكون لديك سيرة حياتية خالية من الفشل و العثرات والسقطات، بل النجاح هو أن تمشي فوق أخطائك وتتخطى كل مرحلة ذهبت جهودك فيها هدرًا وتتطلع إلى المرحلة المقبلة بأسلوب وطريقة مختلفة مستفيدًا من أخطائك السابقة.
( استمر ) كلمة بسيطة لكنها تلخص المعنى الحقيقي لهذه الحياة،
( استمر ) أي كرر المحاولة ولا تتوقف حتى وإن تكرر الفشل،
لا بأس أن تتعثر فمازال هناك متسع من الوقت كي تستقيم، ومازالت أمامك الفرصة في النهوض من جديد  وتحقيق النجاح مادام اليأس لم يعرف طريقه إليك؛ فملايين الكائنات الحية لم تصل الى تكيفها الناجح مع وسطها البيئي الذي تعيش فيه إلا بعد سلسلة من الجهد والتعب الذي ذهب هدرًا، لكنه في النهاية لن يكون بلا فائدة، كما تفسر ذلك نظرية التطور، التي تقول بأنَّ التغيُّر فِي الصّفات الوراثية المُتَوارَثَة بَين الكائنات الحية مَع الوَقتِ، يؤدي إلى إنتاج أنواعٍ متعددةٍ قادرة على التكيّف مع البيئة المحيطة.
فأستمر وانهض من جديد بعد كل عثرة، وحاول بطريقة مختلفة، وسيتغير كل شيء، لكن لا تستسلم للفشل، فقط ابدأ، ستصل.
Advertisements

ترشيحاتنا

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة ويهنئ الأوائل .. بعد قليل

من الساعة 2 ظهرا.. طارق شوقى يعلن عن طريقة الدخول على المواقع لمعرفة نتيجة الثانوية العامة

وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية إجبارية فى نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبية

بسبب تأخر الأوردر.. زبون يطلق النار على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير.. تفاصيل

السادس مكرر بالثانوية العامة: ما صدقتش نفسي وانا بكلم وزير التعليم

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

موجها رسالة للطلاب.. وزير الكهرباء لـ صدى البلد: كنت السابع على الجمهورية فى الثانوية العامة

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

ننشر صور أوائل الثانوية العامة 2020 وبياناتهم وترتيبهم بالتفاصيل

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغريدته عن الأهرامات| مؤرخ روسي شهير يرد على ادعاءات الأمريكي إيلون ماسك

أسعار ومواصفات السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية