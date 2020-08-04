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بالإغراءات المادية.. خبير في شئون الإرهاب: تجنيد الشباب داخل الإخوان عملية ممنهجة.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال عمرو فاروق، خبير فى الحركات الإسلامية، إن عملية تجنيد الشباب داخل الإخوان عملية ممنهجة وليست عشوائية، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان لديها 7 لجان داخلية مسئولة عن استقطاب وتجنيد الشباب داخل الجماعة.


وأضاف الخبير فى الحركات الإرهابية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عملية الاستقطاب تتم وسط استراتيجية العقول البيضاء لاستقطاب الطلاب فى المرحلة الجامعية، مشيرًا إلى أن الطلاب شريحة يستهل التأثير عليها وتشكيلها بسهولة.


وأكد أن الجماعة الإرهابية تستخدم عملية التلقين والمحاكاة من خلال المسارات والأدوات أو الوسائل الخاصة بها لإغراء الشباب، واستقطابهم والسيطرة على عقولهم.


وأوضح أن الإغراءات المادية وتغييب الأفكار بالعقول أقذر وسائل الجماعة الإرهابية لتجنيد الشباب، مؤكدًا أن الجماعة تعمل على تحقيق مشروع إقامة دولة الخلافة.
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