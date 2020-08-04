وكيل نقل النواب: حملة "100 مليون صحة" مشروع علاجي عملاق حظي بإشادة المنظمات الدولية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن مصر حققت طفرة هائلة في علاج فيروس سي، بفضل المبادرات التي أطلقتها الدولة في محاولة لمحاصرة الفيروس وعمل أكبر عدد من الفحوصات، بل وعلاج المرضى بالمجان، بعد أن كانت في مصاف الدول الأكثر إصابة على مستوى العالم بفيروس سي.





وأوضح أنه بحسب وزارة الصحة، فإن مصر هي أول دولة في العالم تنجح في القضاء على فيروس "سي"، وبحلول اليوم العالمى للالتهاب الكبدي في 28 يوليو، تحتفل مصر بخلوها من فيروس "سي"، حيث نجحت في فحص أكثر من 60 مليون شخص شملوا المصريين والمقيمين من غيرهم وتقديم العلاج لكل المصابين بالمجان.





وأضاف أن القضاء على فيروس سي في مصر مر بعدة مراحل، حيث أنشأت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية عام 2006، كما تم إدخال العقاقير الجديدة عام 2014، بالإضافة إلى ميكنة قواعد بيانات المرضى وإجراء أكبر مسح عرفه العالم لفيروس سى والأمراض غير السارية خلال عامي 2018 و2019، وهو ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".



