حكم التبرع بلحم يعتقد حرمته وغيره يعتقد إباحته.. علي جمعة يوضح

أرسل شخص سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: "هل يجوز التبرع بلحم يعتقد حرمته وغيره يعتقد إباحته ؟".
رد الدكتور علي جمعة قائلا: نعم يجوز فلو أن لحم الخيل جاء الى شخص إهداء من شخص آخر، وهذا الشخص يرى ان أكل الخيل حرام شرعا، فقام بالتصدق به الى جاره الذي يعتقد انه مباح فلا بأس من ذلك.
وأضاف جمعة: اختلف الفقهاء مثلا على أكل لحم الخيل والشافعية أباحوا أكله أما الحنفية والحنابلة قالوا بحرمته ، فمن أكله لم يخطئ عملا بفتوى الشافعية ، ومن تركه فاتبع فتوى الحنابلة والحنفية .
حكم اعطاء الاجئين الأجانب من لحوم الأضاحي والصدقات
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إعطاء اللاجئين الأجانب؛ سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، من الصدقات النقدية ومن الأضحية ولو كلِّها، ولو فروها، أو رأسها، أو غير ذلك من أجزائها: لحمًا وغيره.
وأضافت دار الإفتاء، في ردها على سؤال " ما حكم إعطاء اللاجئين من الأضحية والأوقاف والصدقات؟ أنه يجوز عمل صندوقٍ وقفيٍّ يُصرف من ريعه عليهم: تعليمًا وسكنًا وعلاجًا وانتقالًا داخل البلاد وخارجها.
وأشارت إلى أنهي يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين منهم دون غيرهم؛ لأن شعيرة الزكاة تختص بالمسلمين دون سواهم.
وتابعت: قولنا: يجوز، لا يعني عدم المسارعة في هذا الواجب الاجتماعي، بل ينبغي على كل قادر أن يساهم في ذلك مساهمةً تناسب قدراته وما يطلبه من خير وجزاء عند الله تعالى، والله سبحانه يتقبل منهم صالح أعمالهم.