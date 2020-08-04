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قبل نتيجة الثانوية العامة .. عادات تساعد في التغلب على الضغط العصبي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تستعد الكثير من البيوت المصرية اليوم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 والتي من المقرر أن تظهر اليوم ، وقد يؤثر الانتظار علي نفسية الطالب ونفسية اولياء الامور بسبب الضغط العصبي. ويقدم موقع studentminds بعض العادات التي يمكن عند ممارساتها المساعدة في التغلب على الضغط العصبي، وهي تتمثل في التالي:

- يمكن الذهاب للنزهة أو حتى مجرد تحضير كوب من الشاي

- حافظ على مستوى جيد لسكريات الدم لتجنب ارتفاعات وانخفاضات الطاقة ، عن طريق تناول أطعمة بطيئة الإفراج مثل الخبز والأرز والمكرونة والفواكه والخضروات.


- اشرب الكثير من الماء غالبًا ما يقلل الناس من تقدير مقدار الترطيب

- ممارسة الرياضة هي واحدة من أسرع الطرق وأكثرها فعالية للتخلص من التوتر سوف يزيل الهواء النقي رأسك ويزيدك.

- حاول الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة. إذا كنت متوترًا بشأن عدم القدرة على النوم ، فهناك الكثير من الطرق للمساعدة في نوم جيد في الليل.

- ابحث عن الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء. ربما يكون حمام ساخن أو مشاهدة برنامج تلفزيوني أو نشاط إبداعي.

- تجنب العادات السيئة
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