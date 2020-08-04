قبل نتيجة الثانوية العامة .. عادات تساعد في التغلب على الضغط العصبي

- يمكن الذهاب للنزهة أو حتى مجرد تحضير كوب من الشاي

- حافظ على مستوى جيد لسكريات الدم لتجنب ارتفاعات وانخفاضات الطاقة ، عن طريق تناول أطعمة بطيئة الإفراج مثل الخبز والأرز والمكرونة والفواكه والخضروات.

- اشرب الكثير من الماء غالبًا ما يقلل الناس من تقدير مقدار الترطيب





- ممارسة الرياضة هي واحدة من أسرع الطرق وأكثرها فعالية للتخلص من التوتر سوف يزيل الهواء النقي رأسك ويزيدك.





- حاول الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة. إذا كنت متوترًا بشأن عدم القدرة على النوم ، فهناك الكثير من الطرق للمساعدة في نوم جيد في الليل.





- ابحث عن الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء. ربما يكون حمام ساخن أو مشاهدة برنامج تلفزيوني أو نشاط إبداعي.





- تجنب العادات السيئة