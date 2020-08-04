عيد الأضحى فى السودان.. تعرف على زفة العيد وأشهى الأكلات

له طابعه الخاص بمجرد أن تقع عينك على الاستعدادات، تعرف فى اى بلد أفريقي يهل عيد الأضحى، تلك هى السودان التى تتميز دون غيرها بعادات وتقاليد للاحتفال بالعيد، ستتعرف عليها خلال السطور التالية.

العيد فى السودان

بالتجمع الأحباء والاقارب والأصدقاء من أجل الاحتفال سويا بعيد الاضحي المبارك، فبمجرد بذوغ الفجر تجد السودانيين يتزينون ويرتدون الملابس الجديدة من أجل صلاة العيد ثم بعد ذلك تأتى تجهيزات الاكلات وذبح الأضاحي.





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يوم العيد له طعم خاص عند السودانيين حيث تجد أشهى الأطباق منذ بداية صباح عيد الاضحى المبارك حيث يتناولون بعد صلاة العيد العصيدة والتى تتكون من ماء ودقيق زبانية مجففة ولحم مفروم.

الاضاحي

ذبح الأضحية فى العيد هو أمر يدعوك لمعرفة عادات الإحتفال، ففى جو من السعادة تجد توزيع اللحوم على الاصدقاء والجيران والمحتاجين.

زفة العيد

للسودان تقليد مورث قديما يعبر عن فرحتهم بقدوم العيد ففى وقفة عرفات يخرج تجمع من الأهل والأصدقاء إلى الشوارع الكبري مع موسيقي سودانية أصيلة للاحتفال بعيد الأضحية المبارك، حيث تعد زفة العيد هى عادة قديمة مورؤثة عن الأجداد فى السودان.