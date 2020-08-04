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أخبار العالم

إعصار أسياس يضرب ولاية نورث كارولاينا الأمريكية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أفاد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن الإعصار "أسياس" ضرب ولاية نورث كارولاينا بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 85 ميلا في الساعة.


وذكر المركز، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الإعصار ضرب الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة "أوشن آيل بيتش".


وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار، إضافة إلى رياح قوية تشكل تهديدا للسكان والممتلكات.


من جانبه، أكد حاكم ولاية نورث كاورلاينا، روي كوبر، أن العاصفة ستجلب ظروفا مناخية خطيرة، وقد تغمر الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة المناطق المنخفضة بسرعة.


وتسبب إعصار "أسياس" في مصرع امرأة في بورتوريكو، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وإحداث فوضى عارمة في جمهورية الدومينيكان وقد لقى شخصان مصرعهما بسببه حتى الآن.
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