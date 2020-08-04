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رياضة

بخياطة من ذهب وصناعة من تاريخ.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الجديد.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:53 ص
قميص مانشستر يونايتد
قميص مانشستر يونايتد الجديد
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إسراء أشرف
كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن التصميم الجديد لقميصه الأساسي، والذي سيرتديه الفريق خلال الموسم المقبل.


وفقًا للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، جاء قميص الفريق باللون الأحمر بالإضافة إلى خطوط بيضاء أعلى الكتفين.


وكتب الحساب الرسمي للشياطين الحمر عبر "تويتر": "بخياطة من ذهب وصناعة من تاريخ..نقدم لكم قميص يونايتد الجديد لموسم 2020/2021".


ويظهر الزي الجديد للفريق للمرة الأولى غدًا في مباراة إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي.


وكان مانشستر يونايتد أنهى موسمه في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 66 نقطة.


وضمن مان يونايتد تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، في نسختها المقبلة.
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