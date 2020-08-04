حملة تموينية.. ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل أحد المحال بالدقهلية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة اللحوم، بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.









وضبط بحوزته "1011 كيلو جرام لحوم مجمدة- 98 كيلو جرام لحوم مفرومة مجمدة - 40 كيلو جرام كبدة جميعها مفككة وسائبة من التجميد وبدون بيانات - 58 كيلو جرام دهن حيوانى بدون بيانات" وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، طبقًا لتقرير الجهات المعنية المرافقة للحملة.















