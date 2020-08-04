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حوادث

حملة تموينية.. ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل أحد المحال بالدقهلية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:48 ص
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة اللحوم، بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.


وضبط بحوزته "1011 كيلو جرام لحوم مجمدة- 98 كيلو جرام لحوم مفرومة مجمدة - 40 كيلو جرام كبدة جميعها مفككة وسائبة من التجميد وبدون بيانات - 58 كيلو جرام دهن حيوانى بدون بيانات" وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، طبقًا لتقرير الجهات المعنية المرافقة للحملة.




تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لحالات الغش التجارى وحيازة السلع غير الصالحة للاستهلاك لحماية جمهور المستهلكين.
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