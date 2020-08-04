أنقذ طالبا من الرسوب.. فصل مسئول بالكنترول تلاعب في الدرجات

قضت المحكمة الإدارية العليا بمعاقبة مدرس مساعد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بالفصل من الخدمة، قام بالعبث والتلاعب بدرجات طالب كويتى لإنقاذه من الرسوب.









صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة.









وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق، وبشهادة الشهود ممن سمعت أقوالهم، وعلى نحو ما ثبت بالصور الرسمية لكراسات الإجابة الخاصة بالطالب الكويتى الجنسية "م. س. ر. ا" المقيد بالفرقة الثالثة انتظام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية في مواد "الجنسية – قانون المرافعات – التجاري – أحكام الالتزام – المقرر الأجنبي".







