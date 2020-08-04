AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بقيمة 124.5 مليار دولار.. مصر تتصدر الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبي خلال 4 سنوات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:36 م
ارتفاع الاستثمارات
ارتفاع الاستثمارات الاجنبية
Advertisements
أ ش أ
تصدرت مصر أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعًا بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار.


وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" (ومقرها الكويت)، أن مصر حظيت خلال الفترة من 2015 إلى 2019، على أضخم استثمارات لمشروعات الاستثمار الأجنبي بحصة 35.2%، تلتها الإمارات بـ53.6 مليار دولار تمثل 15.2%، ثم السعودية بـ53 مليار دولار تشكل 15%.


وأوضحت "ضمان" - في تقرير لها - أن الإمارات جاءت كأهم مستثمر في المنطقة من حيث تكلفة المشروعات بقيمة 51.2 مليار دولار، تشكل 14.5% من مجمل المشروعات، تلتها الصين بـ 41.9 مليار دولار، وبحصة 11.9%، ثم روسيا بـ39.3 مليار دولار بحصة 11.1%.


وأشارت إلى أن مصر مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلتها مصر وفرت وظائف وصلت لـ 106.66 ألف وظيفة، بينما استقبلت الإمارات أكبر عدد للمشروعات في المنطقة، بواقع 1814 مشروعًا، بحصة بلغت 41%، تلتها السعودية بـ 513 مشروعًا بحصة 12%، ثم مصر بـ476 مشروعًا تشكل 11% من إجمالي عدد المشروعات.


ولفتت "ضمان" إلى تراجع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول العالم بمعدل 8% خلال الربع الأول من عام 2020، لتبلغ 70 مشروعًا، وكذلك التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات بمعدل 79.3%، لتبلغ 4.9 مليار دولار، موضحة أن السعودية تصدرت قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الخارج بحصة بلغت 49%، تلتها الإمارات بحصة 38%، ثم البحرين بـ10%، وقطر بـ2%، ثم الكويت بـ1.2 %، بينما لم يتم رصد استثمارات من سلطنة عمان.


وقالت إن 5 وجهات حظيت بنحو 57% من مجمل التكلفة الاستثمارية للمشروعات، وهى أوزبكستان، والسعودية، ومصر، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، بحصص بلغت 25% و11% و10% و6% و5% على التوالي، وهو ما يشير إلى تغير في وجهات الاستثمارية مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، والتي كانت قائمته تضم الصين، والولايات المتحدة، والعراق، والأردن والبحرين.


وتوقعت "ضمان" أن تتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية بنسبة تتراوح بين 21% و51% بحسب فترة استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في 2020، بخسائر تتراوح بين 7.1 و17.2 مليار دولار، لافتة في الوقت نفسه إلى استمرار تركز الاستثمارات الأجنبية في المنطقة في كل من الإمارات، والسعودية، ومصر على التوالي، بحصة إجمالية بلغت 65.4% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات في المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 13.7 مليار دولار.. العربية لضمان الاستثمار: مصر الوجهة الأولى لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة

التخطيط عن إشادات المؤسسات الدولية: الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة كورونا نتيجة برامج الإصلاح

باستثمارات 13.7 مليار دولار.. مصر الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019.. انفوجراف

مصر الأولى في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا.. بالإنفوجراف.. 11.9% تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة و60% زيادة في عدد المشروعات

ترشيحاتنا

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

39 طالبا وطالبة..ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة في الـ 3 شعب

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: لم أهرب من الأهلي.. وأرحب بارتداء قميص الزمالك

السادس مكرر بالثانوية العامة: ما صدقتش نفسي وانا بكلم وزير التعليم

بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية العامة 2020 شعبة علمى رياضة

عمري ما قولتلها ذاكري.. والد ندى السادس مكرر أدبي يكشف سر تفوقها في الثانوية العامة

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

ننشر صور أوائل الثانوية العامة 2020 وبياناتهم وترتيبهم بالتفاصيل

تراجع عالميا ومستقر محليًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغريدته عن الأهرامات| مؤرخ روسي شهير يرد على ادعاءات الأمريكي إيلون ماسك

أسعار ومواصفات السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية