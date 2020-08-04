أشعل النار في زوجته .. تجديد حبس سائق توك توك بالغربية 15 يوما

قرر مدير نيابة السنطة بالغربية تجديد حبس سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زوجته التي تعمل مدرسة بعد أن انهال عليها بالضرب ثم أضرم النيران في جسدها مدعيًا حدوث ماس كهربائي وحريق بالشقة إلا أن معاينة النيابة وخبراء الأدلة الجنائية أثبتت وجود شبهة جنائية وراء الحادث .

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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارًا من مأمور مركز السنطة بنشوب حريق بشقة في قرية القرشية التابعة للمركز ووفاة سيدة تدعى سماح أنور وحيد 36 سنة تعمل مدرسة .

وانتقل ضباط مباحث المركز للمعاينة وتبين احتراق محتويات الشقة وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الوفاة وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه وتبين أن الزوج ويدعى محمد أ أ سائق توك توك وراء الواقعة لوجود خلافات دائمة بينهما .

كما ضبط المتهم و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا من زوجته عقب حدوث مشادة بينهما وأنه كان يقصد إبعاد الشبهة عنه وبعرضه علي النيابة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق وتم تجديدهم 15 يومًا أخرى تمهيدًا لإحالته لمحاكمة عاجلة .

من جانبها طالبت أسرة الزوجة المجني عليه بالقصاص من المتهم وسرعة تقديمه لمحاكمة عاجلة بعد أن تسبب في حرمان طفليها الصغيرين منها دون أدنى ذنب ارتكباه