أمريكا تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من 2020

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام، نظرًا لتوقعات بازدياد حاجة الحكومة إلى الإنفاق للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.





وقالت وزارة الخزانة في بيان صادر اليوم: إن تقديراتها تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بحوالي تريليون دولار تحسبًا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي فيروس كورونا كوفيد-19.





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وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها إلى أن التقديرات لا تزال مبدئية نظرًا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.





كانت الخزانة الأمريكية قد اقترضت 2.753 تريليون دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو.