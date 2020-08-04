AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أمريكا تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:01 م
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الامريكية
Advertisements
قسم الاقتصاد
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام، نظرًا لتوقعات بازدياد حاجة الحكومة إلى الإنفاق للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقالت وزارة الخزانة في بيان صادر اليوم: إن تقديراتها تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بحوالي تريليون دولار تحسبًا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

اقرأ أيضا:

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها إلى أن التقديرات لا تزال مبدئية نظرًا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.

كانت الخزانة الأمريكية قد اقترضت 2.753 تريليون دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نمو الأصول بالربع الأول.. البنوك المصرية تتصدر ترتيب 8 دول عربية

العجز في الميزانية الأمريكية في يونيو يقفز إلى 864 مليار دولار

أرباح مايكروسوفت تتجاوز التوقعات متخطية أزمة كورونا.. تفاصيل

البنك المركزي: ارتفاع إيرادات السياحة لـ9.6 مليار دولار خلال العام

كورونا يضرب اقتصاد أمريكا.. أكبر انكماش منذ 73 عاما يهدد ترامب

ترشيحاتنا

هل علقت الحكومة العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء لمدة عام.. الوزراء يرد

الساعة بـ ٣٠٠ جنيه.. ضبط ٤٠ فتاة روجن للدعارة بصور عارية على الواتس آب

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

بعد دقائق .. نتيجة الثانوية العامة على هذا الرابط برقم الجلوس

شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا

الأول علمي علوم ببني سويف: فوجئت باسمى فى مؤتمر الوزير

AdvertisementS

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

أدخل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتهاء جائحة كورونا.. هاني الناظر يقدم 10 عادات يجب اتباعها

لأول مرة في تاريخها.. خطوة غير مسبوقة من مجلة Vogue البريطانية لمناهضة العنصرية

بإطلالة جريئة.. مادونا تطل على جمهورها.. صور