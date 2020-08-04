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ثقافة

صدور كتاب الاقتصاد السياسي الأردني: بناء في رحم الأزمات لـ جعفر حسان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يتناول كتاب د.جعفر حسّان "الاقتصاد السياسيّ الأردنيّ: بناء في رحم الأزمات"، مسارات تطوُّر الاقتصاد السياسيّ الأردنيّ منذ نشوء الدولة، وبشكل خاص السياسات التي تمّ اعتمادها خلال العقدين الأخيرَين.

ويعاين الكتاب الذي صدر عن "الآن ناشرون وموزعون" بعمّان في أواخر تموز 2020،  تحوّلات هذا الاقتصاد، ويؤشّر على مواطن القوة والضعف في مسيرته، وبما يتيح الإفادة من الدروس المستقاة من التجارب التي خاضها والاختبارات التي شهدها. كلّ ذلك بموضوعية وواقعية، وعلى أساس الحقائق والتطبيقات العملية وبمنأى عن الانطباعات المشوّهة والأخبار الكاذبة والمواقف المسبَّقة والأحكام المضلّلة.

وجاء الكتاب في مئتين وتسعين صفحة من القطع الكبير، شملت مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، وتصدّرت غلافَه صورةٌ ترمز لتطوُّر العاصمة الأردنية منذ سنوات الاستقلال وتحوُّلاتها حتى يومنا هذا.

وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنّه شهادة من الداخل. ذلك أنّ معظم ما نُشر حول تطور السياسة الاقتصادية الأردنية على مدى العقود السابقة كان بأقلام وجهود باحثين أجانب وباللغة الإنجليزية في الغالب الأعمّ، ومنها تقارير لمؤسسات دولية حول الأردن.

ويأمل المؤلف، كما جاء في المقدمة، أن يمثّل هذا الكتاب دافعًا للمزيد من الحوار الجادّ والبحث والتقصّي والإثراء المعرفيّ والنقد المبني على التجربة والخبرة والعلم، خاصة مِن قِبل أولئك الذين شاركوا بقراراتهم وجهودهم واجتهاداتهم ورؤاهم في كتابة تاريخ العقود الأخيرة بنجاحاتها وإخفاقاتها. كما يأمل أن يكون الكتابُ دافعًا إلى المزيد من الكتابات الجادّة مهما اتسمت بتباين الرؤى واختلافها وهي تتناول هذا المجال الحيويَّ والجدليَّ بالضرورة، لتحقيق إضافة نوعية وتقديم مراجعة مسؤولة للسياسات السابقة، وتسليط الضوء على آلية العمل ومنطق القرار وطبيعة التحديات التي مرّ بها الاقتصاد الأردني وأسبابها.

ولا يسعى الكتاب إلى الدفاع عن سياسات أو انتقاد أخرى بقدر ما يحاول إبراز المسوّغات التي استدعت اتباع سياسة بعينها، والتعريف بالظروف التي واكبت تنفيذها ونجاحها أو فشلها. فمن جملة التحديات التي تواجهها الحكومات عمومًا، ضعف قدرتها على توضيح السياسة التي تنتهجها، وفقدان ثقة فئات واسعة من الشعب بها، وهو ما شكّل ذريعة للتعامل مع المسار الاقتصادي خلال العقدين الأخيرين في إطارٍ اتّهامي ومجحف، بمعزل عن الواقع الموضوعيّ والإرث الذي حملتْ هذه الفترة وزرَه وتكبّدت ثقلَ نتائجه.

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