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ثقافة

بغدادي بيج باند يعزف موسيقى جاز عالمية في حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يقام في أوبرا القاهرة والاسكندرية فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على مسرح النافورة، ومساء الأحد المقبل،على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حفلان لفريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى.

ويتضمن برنامج الحفلين،تقديم مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التي أعيد صياغتها في قالب موسيقى الجاز منها:"برازيل ، مزاج جيد , موجة , ابريل في باريس , كرنفال لوس ريوس , مامبو جامبو , شيئ صغير مجنون يدعي الحب , نيويورك نيويورك, رقصة القمر , حلق بى إلى القمر، غنى غنى واهل المحبة".

جدير بالذكر أن‪ ‬الدكتور مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا، ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة ، وشغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003 .

وأسس الدكتور مجدي بغدادي، فرقته بغدادي باند عام1996،وتعد أول فرقة مصرية تخصصت فى تقديم الموسيقى الغربية في الفترة من العشرينيات وحتى اربعينيات القرن الماضى وتضم مجموعة من أمهر العازفين المتميزين علي مختلف الآلات الموسيقية ، شارك بها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقى استحسان الجماهير والنقاد،كما شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

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