الثاني مكرر أدبي بالثانوية العامة: أحلم بالسياسة والاقتصاد.. والتعليم الأونلاين أفضل

صرحت الطالبة شاهيناز أيمن عبد الله، الثاني مكرر بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة، لـ"صدى البلد"، برغبتها في الدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الحكومية أو الخاصة، متمنية أن يتم قبولها فيها.











وأوضحت أنه بالنسبة للمذاكرة خلال فترة الثانوية العامة، فإنها كانت تذاكر طوال اليوم، وعندما بدأ وباء كورونا، واختفت الدروس الخصوصية، كان استيعابها أفضل بكثير حيث تفرغت للمذاكرة.











وأشارت إلى أنه بالنسبة لفكرة المذاكرة عن طريق الفيديوهات الأون لاين فقد أفادتها كثيرًا، وكانت أفضل من الدروس الخصوصية، حيث أعطتها قدرة أكبر على الاستيعاب.











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وقد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020.









وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالآتى: علمى علوم: من بينهم أحمد السيد برعي السيد، وأحمد عبد الناصر، وأحمد هشام عبد الرحيم، بينما شعبة علمى رياضة: عمر عبد السميع، وعمر وائل محمد، وأحمد السعيد محمد، وأحمد يسري عبد الحميد، وشعبة الأدبي: علا أحمد سعد، وأحمد محمود صابر، وحبيبة محمود محمد عبد الله، وريموندا أيمن عبده.







