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محافظات

وجه بسرعة الاستعداد للافتتاح .. مدير رياضة مطروح يتابع تطوير مراكز شباب مدينة الحمام

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:29 م
جولة مدير الشباب
جولة مدير الشباب والرياضة بمطروح
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تفقد خالد عبد الحميد، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، خلال جولة مفاجئة لادارة شباب الحمام، عددًا من مراكز الشباب لمتابعة أعمال التطوير التي تمت بها. 

كما تفقد مركزي شباب اليرموك والعبور بعد تطويرهما ورفع كفاءتهما، وكذلك الملعب الخماسي الجديد بمركز شباب اليرموك.



ووجّه بسرعة الاستعداد وجاهزية المركزين والملعب للافتتاح بعد أن تم توفير الاثاث اللازم لهما حتى يتمكن  شباب مدينة الحمام من ممارسة الرياضة .

وشدد علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيرس كورونا وتعقيم وتطهير المركزين والملعب بصفة مستمرة واتباع كافة التعليمات الواردة باكواد وزارة الشباب والرياضة بكل دقة ضد فيروس كورونا.

كما تقدم بالشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  على تقديم الدعم الدائم لتطوير كافة المنشات الرياضية على  مستوى محافظة مطروح بالاضافة الى تقديم الدعم لكافة الالعاب الرياضية.
وجه بسرعة الاستعداد للافتتاح .. مدير رياضة مطروح يتابع تطوير مراكز شباب مدينة الحمام
وجه بسرعة الاستعداد للافتتاح .. مدير رياضة مطروح يتابع تطوير مراكز شباب مدينة الحمام
وجه بسرعة الاستعداد للافتتاح .. مدير رياضة مطروح يتابع تطوير مراكز شباب مدينة الحمام
وجه بسرعة الاستعداد للافتتاح .. مدير رياضة مطروح يتابع تطوير مراكز شباب مدينة الحمام
وجه بسرعة الاستعداد للافتتاح .. مدير رياضة مطروح يتابع تطوير مراكز شباب مدينة الحمام
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