فتاوى شغلت الأذهان.. نذر ذبح بقرة عند خروجه على المعاش وعجز عن الوفاء.. حكم قراءة المرأة للقرآن بملابس قصيرة وشفافة.. هذا الدعاء يحول حياتك من شقاء إلى سعادة.. وهل يجب دفع كفارة ظهار قبل جماع الزوجة؟

وأضاف أن الإنسان يحاسب على أفعاله ومخالفته لسنة النبى وأوامر ربه عز وجل، لأنه لا يعلم كتب شقى أم سعيد فى أم الكتاب؟ حتى لو كان مكتوب شقيا فى الكتاب فهو يحاسب على أفعاله وليس على ما هو مكتوب.









ومن ثم قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة عند قراءتها للقرآن لا يشترط لها أن ترتدى الحجاب لعدم وجود دليل على وجوب ذلك، وكذلك عند ترديد الأذكار فهي جائزة بأي نوع من الملابس.









وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز قراءة القرآن بملابس المنزل وبدون حجاب؟»، أنه يصح للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب ولا مانع من ذلك، وإن كان من أداب التلاوة أن تستتر فى هذا الحال لأن هذا مجلس تحضره الملائكة فيستحى من الملائكة ولكن هذا على سبيل أنه من آداب التلاوة وليس أمرًا واجبًا.











وأشار إلى أنه كما يشترط لبس الحجاب فى الصلاة لا يشترط لبس الحجاب عند قراءة القرآن.







