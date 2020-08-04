فتاوى شغلت الأذهان.. نذر ذبح بقرة عند خروجه على المعاش وعجز عن الوفاء.. حكم قراءة المرأة للقرآن بملابس قصيرة وشفافة.. هذا الدعاء يحول حياتك من شقاء إلى سعادة.. وهل يجب دفع كفارة ظهار قبل جماع الزوجة؟

- لم يستطع صوم العشر من ذي الحجة.. فهل عليه إثم؟
- هل يجب على الزوج دفع كفارة الظهار قبل جماع الزوجة؟
- نذر أن يذبح بقرة عند خروجه على المعاش وعجز عن الوفاء
- دعاء يحول حياتك من الشقاء إلى السعادة
- حكم ترديد المرأة الأذكار وقراءة القرآن بملابس قصيرة وشفافة
- حكم الصلاة قبل دخول الوقت لعدم سماع الأذان
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.
في البداية، ورد سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر "يوتيوب"، مضمونه: "لم أصم أيام العشر من ذى الحجة لظروف مرضية فماذا أفعل؟".
وأجاب عبد السميع قائلًا: "لو تعودتِ على صيام هذه الأيام ولم تستطيعي أن تصوميهم هذا العام لظروف خارجة عن إرادتكِ فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين يكتب لكِ ثواب الصيام ولو لم تصوميهم".
واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ((من كان يقوم بالليل فطاغ عليه المرض فمنعه قيام الليل فله ثواب قيام الليل ونومه عليه صدقة))، أى يأخذ الثواب.
فيما أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه إذا جامع الزوج زوجته التي حلف عليها يمين الظهار وهو أن يقول لها: «أنتِ علىّ كظهر أمى، أو تحرمى عليّ حرمة أمى» فهذه العلاقة حرام شرعا.
وقال «هاشم»، في تصريح له، إنه لا بد على الزوج أن يؤدى كفارة الظهار قبل أن يجامع زوجته، موضحا أن كفارة الظهار هى أن يطعم 60 مسكينا أو يصوم 60 يوما قبل أن يجامع زوجته.
واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ».
كما ورد سؤال آخر مضمونه: "موظف نذر أن يذبح بقرة عند خروجه على المعاش وعجز عن الوفاء؛ فهل يجزئه أن يذبح خروفا أو خروفين بدلا من الذبيحة الكبيرة، أم ماذا يفعل؟" وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف.
وقالت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الوفاء بنذر الطاعة واجب شرعًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه».
وأضافت فتوى البحوث بالأزهر: "لكن إن عجز الإنسان عن الوفاء بالنذر؛ فعليه كفارة يمين؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفا: "من نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به)، وعليه فإنه على السائل أن يفي بنذره إن استطاع فإن عجز عن الوفاء بنذره فإن عليه كفارة يمين "إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم"، فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام، أما ذبح الخروف فإنه لا يجزئ عن هذا النذر".
بينما قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن بعض العلماء لفتوا أنظار المسلمين إلى دعاء يحول حياة الإنسان من الشقاء إلى السعادة.
وقال عاشور، خلال فيديو له، إن المسلم لو قال "اللهم إن كنت كتبتنى عندك شقيا فامحنى واكتبنى سعيدا" فيستجيب الله دعاءه إذا كان مخلصا حثا ويحوله من الشقاء إلى السعادة لقوله تعالى (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ).
وأضاف أن الإنسان يحاسب على أفعاله ومخالفته لسنة النبى وأوامر ربه عز وجل، لأنه لا يعلم كتب شقى أم سعيد فى أم الكتاب؟ حتى لو كان مكتوب شقيا فى الكتاب فهو يحاسب على أفعاله وليس على ما هو مكتوب.
ومن ثم قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة عند قراءتها للقرآن لا يشترط لها أن ترتدى الحجاب لعدم وجود دليل على وجوب ذلك، وكذلك عند ترديد الأذكار فهي جائزة بأي نوع من الملابس.
وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز قراءة القرآن بملابس المنزل وبدون حجاب؟»، أنه يصح للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب ولا مانع من ذلك، وإن كان من أداب التلاوة أن تستتر فى هذا الحال لأن هذا مجلس تحضره الملائكة فيستحى من الملائكة ولكن هذا على سبيل أنه من آداب التلاوة وليس أمرًا واجبًا.
وأشار إلى أنه كما يشترط لبس الحجاب فى الصلاة لا يشترط لبس الحجاب عند قراءة القرآن.
"ما حكم الصلاة قبل دخول الوقت لعدم سماع الأذان؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عبد الله المصلح، خلال لقائه ببرنامج "مشكلات من الحياة" المذاع عبر فضائية "اقرأ".
وأجاب "المصلح" قائلًا: "إن صلاتك التى صليتها قبل الوقت لا تصلح لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا أى مفروضة فى الأوقات المحددة لها".
وأضاف أن الشئون الدينية فى كل بلد تحدد المواقيت لكل صلاة، فإذا لم تسمعي الأذان فصلى على هذه المواقيت ولا تصلى إلا بعد التوقيت بعشر دقائق وهذا من باب الاحتياط، مُشيرًا إلى أنه لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت.