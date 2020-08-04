علي السيد: السعودية وجهت رسائل هامة للعالم كله في موسم حج 2020

أشاد علي السيد، مدير تحرير الأهرام، بما قامت به المملكة العربية السعودية وما حققته من نجاح في تنظيم موسم الحج لهذا العام برغم تفشي فيروس كورونا، وعدم تسجيل أي إصابة من الحجاج.





وتابع علي السيد، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن المملكة قامت بتنظيم موسم الحج ومناسكه على أعلى مستوى من الوقاية والإجراءات الاحترازية، واثبتت السعودية أنها الدولة الراعية للأمة الإسلامية كله والمحافظ الاول على الشعائر الدينية.





وأشار إلى أن الحج هو اكبر تجمع بشري على وجه الأرض لايوجد له مثيل في اي مكان، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية وضعت الكثير من الضوابط والقوانين لسير عملية الحج ولتكون مثالية في ظل تفشي فيروس كورونا.





وأضاف أن ما قامت به السعودية في هذا العام وجه الكثير من الرسائل للعالم الخارجي، واكد على حرص الدول العربية والمملكة السعودية على صحة امتها الاسلامية.



