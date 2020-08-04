وكيل وزارة تعليم الإسماعيلية: حفل تكريم خاص للسادسة على الجمهورية

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه سيقيم تكريما كبيرا للطالبة ندى الحاصلة على المركز السادس مكرر شعبة أدبي، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، باعتبارها نموذجا مشرفا للطلاب ودافعا للتفوق، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا النجاح من الأسرة وكذلك المدرسة.









وقالت ندى ياسر جودة، الحاصلة على المركز السادس جمهوري بالثانوية العامة بمجموع درجات 407،5 القسم الأدبي، إنها لم تصدق نفسها فور تلقيها مكالمة تليفونية من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة أنها كانت في زيارة لأقاربها بمدينة المنصورة ولم يكن معها والدها وكانت تشاهد أحد الأفلام بالتليفزيون.











وأضافت: "قدم لي الوزير التهنئة وأبلغته برغبتي في الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية".









وأشارت ابنة مدرسة 25 يناير الثانوية بنات، إلى أن النجاح والتفوق لم يكن وليد الصدفة، ولكن نتاج جهود كبيرة بذلتها طوال العام، مشيرة إلى أنها وضعت نفسها أمام تحدٍ كبير، خاصة قبل الامتحانات وخلال أزمة "كورونا".









وأكدت "ندى" أنها حصلت على المركز التاسع على مستوى المحافظة في المرحلة الإعدادية، وكان لديها إصرار كبير، حيث تلقت دعما كبيرا من والدها ووالدتها، لأنها الابنة الكبرى لهما ووضعا فيها أملا كبيرا، موجهة كل الشكر للمعلمين الذين كان لهم دور كبير فى هذا التفوق.