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الجيش الليبي: تركيا مستمرة في حشد المرتزقة إلى ليبيا لاستخدامهم كورقة ضغط.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن تركيا مستمرة في حشد المرتزقة لاستخدامهم كورقة ضغط، لافتًا إلى أن حجم الأعمال الانتقامية وحرق البيوت والقتل من الأفعال التى تقوم بها الميليشيات المرتزقة أو ما تبقى من الميليشيات الليبية كبير جدًا.


وأضاف المحجوب، فى مداخلة هاتفية على فضائية "الغد"، أنه من المتوقع وجود مجموعة من الأعمال الانتقامية من الميليشيات فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة حذرت من احتمالية تعرض أكثر من 125 ألف شخص فى سرت وما حولها لخطر كبير، كما عبرت عن قلقها من حدوث كارثة إنسانية محتملة حال اندلاع عمليات عسكرية بسرت ومحيطها.


وأوضح أن الميليشيات التركية تقترب من سرت ولكن تم التصدى لها، لافتا إلى أن المرتزقة يتم شحنهم من قبل تركيا باستمرار، مشددًا على أن الجيش الليبى مستمر فى تأمين الوطن والنفط فى الأراضى الليبية.


وأكد أن تركيا تغامر بوجود قواتها على الأراضي الليبية، حيث لن يطول عمر بقاء هذه القوات في ليبيا.


وأوضح العميد خالد المحجوب أن "القوات المرتزقة التركية يصل عددهم في منطقة طرابلس إلى ما فوق الـ 5000 مرتزق، ونحن نرصد تحركاتهم بالكامل".
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