لأول مرة في تاريخها.. خطوة غير مسبوقة من مجلة Vogue البريطانية لمناهضة العنصرية

للمرة الأولى في تاريخها الذي يعود لـ104 أعوام، تولى مصور من ذوي البشرة السمراء تصوير غلاف النسخة البريطانية من مجلة "Vogue" الشهيرة، وقام بتصوير لاعب كرة القدم "ماركوس راشفورد"، نجم نادي مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، وذلك من أجل عدد خاص من المجلة موضوعه الرئيسي يتمحور حول حركة "Black Lives Matter" أو "حياة السود مهمّة".





وشارك لاعب كرة القدم الإنجليزي، البالغ من العمر 22 عامًا، لقطة لغلاف المجلة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يظهر على غلاف المجلة بجوار عارضة الأزياء البريطانية "أدوا ابوه" والناشطة أيضًا في مجال الصحة النفسية.













ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المصور "ميسان هاريمان"، الذي تولى مهمة تصوير "راشفورد" والنشطاء الآخرين، يعد أول مصور ذوي البشرة السمراء يقوم بتصوير غلاف النسخة البريطانية من " Vogue ".









وأضاف التقرير أن "إدوارد إنينفول"، رئيس تحرير المجلة، قال إن هذا العدد بمثابة "صرخة حاشدة من أجل المستقبل"، وهو يتضمن 40 ناشطًا وُصفوا بكونهم "وجوه الأمل".









وكان لاعب كرة القدم "ماركوس راشفورد" قد تعاون في شهر مارس الماضي مع مؤسسة "FareShare" الخيرية التي تهدف لحل مشكلة الفقر والجوع وتقليل مخلفات الطعام في المملكة المتحدة، وتمكن من جمع أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني بهدف ضمان تزويد الأطفال بالوجبات المدرسية خلال فترة الإغلاق.









لكن مع استعداد الحكومة للتوقف عن تقديم وجبات مدرسية مجانية لحوالي ثلاثة ملايين طفل خلال فصل الصيف، توجه نجم مانشستر يونايتد برسالة مفتوحة إلى نواب مجلس العموم البريطاني في الخامس عشر من يونيو الماضي يطالبهم "بحماية الضعفاء"، حيث نشر هذه الرسالة عبر حسابه على "تويتر" وتناقلتها وسائل إعلام، وكان لرسالته تأثير إيجابي بالفعل.

















ومن ضمن النشطاء الذين يسلط هذا العدد من المجلة الضوء عليهم أيضًا "باتريس كولورز"، وهي من مؤسسي حركة "حياة السود مهمة".









وتأتي هذه الخطوة من المجلة الشهيرة في أعقاب انتشار حركة "حياة السود مهمة" حول العالم على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي "جورج فلويد" على يد الشرطة.







