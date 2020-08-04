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تعليم

أول الثانوية العامة بالبحيرة: سعادتي لا توصف بالنتيجة.. وتنظيم ساعات المذاكرة سر تفوقي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:15 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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قسم المحافظات
قال صلاح الدين صبحي كامل، الطالب بالصف الثالث الثانوي علمى علوم، بمدرسة عزت النمر بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة إن  سعادته لا توصف عقب علمه بإعلان اسمه ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وأضاف صلاح الدين صبحي، في تصريح لـ " صدى البلد"،إنه لم يشعر بفرحة العيد بسبب الخوف من انتظار النتيجة، مشيرا إلى أن حصوله على المركز الأول جاء نتاج تعب وضغط عام كامل .

وتابع الأول مكرر، أنه نظم ساعات المذاكرة على مدار اليوم بحيث أفصل ما بينهم بوقت للراحة والجلوس مع الأسرة والترفيه عن النفس قليلًا حتى يمكني العودة مرة أخرى للمذاكرة دون التعرض لضغط نفسي بسبب تواصل ساعات المذاكرة. 

وقدم  " صلاح الدين " الشكر لأسرته علي دعمهم له طوال فترة المذاكرة ودون وضعه تحت ضغط نفسي.
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