عددها 15 ألفا و200.. البحيرة الثانية بين المحافظات الأكثر تنفيذًا للمشروعات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الهام الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية فى دعم المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشريه والمحلية "مشروعك" لتشجيع اقامه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ماينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم .

وأشار "آمنة" إلى حصول محافظة البحيرة على المركز الثانى بين المحافظات الأكثر تنفيذًا للمشروعات بعد محافظة المنيا بأكثر من ١٥.٢ ألف مشروع بقروض بلغت مليار و٤٩ مليون جنيه ووفرت أكثر من ٦٩ ألف فرصة عمل وذلك بناء على التقيمات الشهرية التي تصدرها وزارة التنمية المحلية.





وأضأف محافظ البحيرة أن وحدات مشروعك منتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة والبالغ عددها 15مقرًا تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.





وطالب المحافظ إدارة "مشروعك" بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة والتي تسهم بدورها في رفع معدلات التنمية الاقتصادية.