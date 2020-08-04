أول فتاة تتلقى التعليم بقريتها وحصلت على 76%.. آمنة نصير تروى ذكرياتها مع الثانوية العامة

روت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أستاذ العقيدة والفلسفة، والعميد السابق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بالاسكندرية، ذكرياتها مع الثانوية العامة.





وقالت الدكتورة آمنة نصير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن ذكرياتها مع الثانوية العامة كانت صعبة للغاية، حيث إنها أدت الامتحانات مرتين، الأولى باللغة الإنجليزية والمرة الثانية باللغة العربية.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ذلك كان بسبب دراستها خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدرسة الأمريكية بأسيوط.





وذكرت النائبة أنها حصلت في الثانوية العامة على 76%، والتحقت بكلية البنات جامعة عين شمس، قسم الفلسفة وعلم النفس والاجتماع عام 1966م، وكانت أول طفلة تكمل تعليمها فى قريتها.



