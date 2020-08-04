كل ما تريد معرفته عن ضوابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2020

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن في بيان رسمي عن فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة 2020، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 للجميع.



وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتيجة الثانوية العامة 2020، تتمثل فيما يلي:



يقوم الطالب بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو ببنك مصر وفروعه.







وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد، وتبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.









ويلتزم الطالب/الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، وتقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية:









وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.









ويحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.







